Spende für Abholservice

Brühl.Der CDU-Gemeindeverband holt am Samstag, 12. Januar, ab 9.30 Uhr, ausgediente Christbäume gegen eine Spende ab, die der Kinder- und Jugendarbeit in der Gemeinde zugute kommt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Der abgeschmückte Weihnachts-baum sollte daher am Samstag bis 9.30 Uhr auf den Gehweg vor dem Haus liegen und mit einem Zettel versehen sein, auf dem der Name und die Adresse notiert ist, damit dort die Spende abgeholt werden kann. Es wird darum gebeten, kein Geld an die Bäume zu hängen.

Möchte jemand einen höheren Betrag spenden und eine Spendenquittung wünschen oder während der Baumabholung nicht zu Hause sein, kann Geld auch unter Angabe des Namens und der Anschrift auf das Konto der CDU mit der IBAN DE84 6725 0020 0021 0012 28 bei der Sparkasse Heidelberg (BIC: SOLADES1HDB) überwiesen werden.

Sollten ein Baum vergessen werden, wird bis 13 Uhr um einen Anruf unter der Nummer 01577/5 72 70 78 gebeten. Danach gibt es keine Abholmöglichkeiten mehr.

Alle Helfer treffen sich um 9.30 Uhr beim Messplatz neben dem Lidl-Markt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 08.01.2019