Sperrung missachtet

Brühl.Die Einsatzkräfte der Feuerwehr Brühl wurden am dritten Advent fast den ganzen Tag hindurch in Atem gehalten. Der Grund dafür war eine Ölspur. Ein Schneeräumer der Stadt Mannheim hatte durch einen Defekt an einer Hydraulikleitung dierund 1,4 Kilometer lange und bis zu acht Meter breite Verunreinigung verursacht.

Da sich durch den Ölfilm auf der Fahrbahn bereits zwei Unfälle ereignet hatten, wurde der gesamte Streckenabschnitt für den Durchgangsverkehr gesperrt. Eine Fachfirma wurde zur Beseitigung hinzugezogen und setzte zwei Reinigungsmaschinen ein. Die Feuerwehr Brühl war mit fünf Fahrzeugen im Einsatz. „Leider kam es an den Absperrungen immer wieder zu unschönen Szenen“, erklärt Feuerwehrsprecher Cort Bröcker unserer Zeitung.

Autofahrer hätten die Haltezeichen schlicht ignoriert und Absperrungen einfach überfahren, kritisiert er. „Wir möchten an dieser Stelle darauf hinweisen, dass wir uns an einem Sonntag auch eine angenehmere Freizeitgestaltung vorstellen können“, fügt er noch verbittert hinzu. Immerhin waren die Helfer von 12 bis 19 Uhr für die Sicherheit der Einwohner im ehrenamtlichen Einsatz, betont der Feuerwehrsprecher. cb/ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 18.12.2018