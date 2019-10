Spiegelung und Illusion

Brühl.Vincenzo Di Tommaso gehört zum illustren und bekannten Künstlerstamm der Metropolregion. Der Schwetzinger mit italienischen Wurzeln zeigt seine Arbeiten aus diversen Schaffensperioden ab Freitag, 8. November, in der Villa Meixner.

Ab 19 Uhr führt der Künstler mit seinen Gemälden von Italien über Frankreich nach Deutschland, wobei er anfangs seinen gestalterischen Fokus auf detailgetreue Stillleben, Landschaftsmalerei und Porträts legte, die im Atelier in Mischtechniken in Acryl oder Kohle umgesetzt wurden. Di Tommasos Faszination für Spiegelungen und Naturillusionen, die er in geradezu verfremdender Farbigkeit wiedergibt, stehen dabei im Vordergrund seines Zyklus. Eine Entwicklung, die überrascht und die Neugierde auf sein zukünftiges Schaffen weckt.

Im Alter von 13 Jahren erhielt Di Tommaso einst seinen ersten Malunterricht. Bereits ein Jahr später wurde er mit dem ersten Preis des Kunstvereins der Stadt Bari ausgezeichnet. Mit 22 Jahren nahm er dann seinen Mut zusammen und ging nach Frankreich, in die Nähe von Grenoble. Dort jobbte er in Cafés und malte in seiner Freizeit. „Irgendwann konnte ich mit der Porträtmalerei auch meine Brötchen verdienen“, erzählt Di Tommaso.

Durch einen Zufall kam er schließlich nach Schwetzingen – und blieb dort. „Hier fühle ich mich wohl, hier habe ich meine Freunde“, sagt er. „Und wo meine Freunde sind, da ist auch meine Heimat.“

Ausstellungseröffnung in der Villa Meixner am Freitag, 8. November, um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei. ras

