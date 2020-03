Spielbetrieb ist eingestellt

Brühl.Der Sachgebietsleiter Kultur im Rathaus, Jochen Ungerer, hat am Wochenende bekanntgegeben, dass die Festhalle und die Villa als Vorsichtsmaßnahme im Hinblick auf die Verbreitung des Coronavirus den Vorstellungsbetrieb bis einschließlich Sonntag, 19. April, ruhen lässt. Nähere Informationen zu bereits erworbenen Tickets sollen in Kürze bekanntgegeben werden. Das Veranstaltungsteam arbeite an einer kundenfreundlichen Lösung, heißt es in einer Pressemitteilung.

„An erster Stelle stehen die Gesundheit und der Schutz unserer Besucher sowie unserer Mitarbeiter“, betont Ungerer. Die Entscheidung wurde in Absprache mit Bürgermeister Dr. Ralf Göck getroffen. Dabei haben sich die Verantwortlichen an dem vom Robert-Koch-Institut herausgegebenen Fragenkatalog orientiert, über den sich der Risikobereich ermitteln lässt. „Wir sind der Meinung, dass es ein Risikobereich ist, dem wir präventiv entgegenwirken sollten“, erklärt Ungerer in einer Pressemitteilung.

Ausstellung bleibt geöffnet

Rechtzeitig vor dem Ende der Frist werden sich die Verantwortlichen der Gemeinde beraten, um zu entscheiden, ob und wann der Spielbetrieb wieder aufgenommen wird. Die Mitarbeiter der beiden Häuser gehen weiterhin ihrer Arbeit nach, um zu gewährleisten, dass nach der Pause wieder „100-prozentig durchgestartet“ werden kann.

Die Villa Meixner ist für Ausstellungsbesucher bis auf weiteres an Samstagen von 14.30 bis 17.30 Uhr und an Sonn- und Feiertagen von 14 bis 17.30 Uhr geöffnet. Die Ausstellung von Florian Till Franke von Krogh läuft bis Montag, 13. April. Die Besucher werden von den Mitarbeitern aufgefordert, die Desinfektionsmöglichkeit am Eingang der Villa Meixner zu nutzen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 16.03.2020