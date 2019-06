Brühl.Wenn Broe & Eickmeyer Hörakustik seinen Kunden Hörgeräte von einem exzellent ausgebildeten Fachpersonal anbietet, dann aus gutem Grund: Es braucht meisterliches Können, um Spitzentechnik im Miniaturformat perfekt auf die Kunden einzustellen. „Wir setzen auf unsere Expertise. Es will gelernt sein, die Höranforderungen jedes Kunden zu verstehen und ihn mit Einfühlungsvermögen zu beraten“, erklärt Inhaber Noel Broe.

Dabei sei es wichtig, die Freude zu vermitteln, die Welt wieder in all ihren Facetten akustisch wahrzunehmen. Und um das möglich zu machen, überrascht Broe & Eickmeyer Hörakustik die Kunden mit innovativen Hörlösungen. „Wir können auf alle Geräte – alle Marken, alle Hersteller – zugreifen, das zeichnet uns aus, ebenso wie unsere moderne Anpassungsmethode“, erklärt Broe.

Dabei tauchen Kunden in eine Klangwelt ein. Sie hören die Geräusche des Alltags: ein Auto, das vorbeifährt, ein Klingeln an der Tür, das Klappern von Geschirr. Ein Hörgeräteakustikmeister begleitet sie dabei. „Unsere Kunden können dabei das Hörgerät in einer Alltagssituation testen und erhalten zugleich eine intensive Beratung“, sagt Broe, der empfiehlt, einen Termin zu vereinbaren, damit keine Wartezeiten anfallen.

Langjährige Berufserfahrung

Die Beratung wird bei Broe & Eickmeyer Hörakustik großgeschrieben. Zwei versierte Hörgeräteakustikmeister bringen dabei über 15 Jahre Berufserfahrung ein. Mit im Team ist auch Cornelia Beyer, die als erfahrene Hörgeräteexpertin den Kunden wertvolle Tipps gibt. „Wir legen neben der fachlichen Kompetenz größten Wert auf das persönliche Gespräch“, sagt Beyer.

Bei einem ersten Termin erfolgen eine Bedarfsanalyse sowie ein Hörtest. Mit den Ergebnissen geht es dann weiter zum Facharzt, der den Kunden die passende Verordnung für ein Hörgerät mit auf den Weg gibt. Mit dieser geht es zurück zu Broe & Eickmeyer Hörakustik und zum ausgiebigen Testen eines favorisierten Gerätes. Natürlich kümmert sich das Team nicht nur um die eigenen verkauften Geräte, sondern widmet sich auch Fremdgeräten, mit denen Kunden bei Problemen oder zur Wartung in die Mannheimer Straße kommen können. „Viele Kunden sind zu uns gewechselt, weil wir eben direkt vor Ort sind“, erzählen die Inhaber.

Großes Angebot in Fußreichweite

In Brühl ist Broe & Eickmeyer Hörakustik, die einen weiteren Standort im Heidelberger Stadtteil Kirchheim innehaben, übrigens die erste und einzige Adresse für Hörgeräte vor Ort. „Wir bieten unseren Service direkt am Wohnort, für viele in Fußreichweite. Wer mit dem Auto kommt, findet Parkmöglichkeiten direkt vor der Tür“, sagt Broe. cat

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 15.06.2019