Spontane Käufe enden ganz schnell in einem Desaster

Exoten, wie Bartagamen, Chamäleons, Warane oder Schlangen werden vermehrt privat gehalten. Inzwischen könne man die ursprünglich aus den Wüsten Australiens stammenden Bartagamen „an jeder Ecke kaufen“, sagt Stier. Sogar in wenig vertrauenswürdigen Zoogeschäften würden die Echsen in großen Mengen angeboten.

Anfangs noch niedlich, würden die Bartagamen schnell eine Größe erreichen, die das heimische Terrarium sprenge, sagt Stier. Bartagamen sind mittelgroße bis große Echsen. Sie erreichen innerhalb kurzer Zeit Gesamtlängen von 30 bis 50 Zentimetern, dabei entfallen auf den Schwanz die Hälfte bis zwei Drittel der Gesamtlänge.

Die Folge dieses enormen Wachstums sei dann oft, dass die Tiere irgendwo ausgesetzt würden – mittelfristig ein Todesurteil für die Exoten. Doch die Berichte über rücksichtslos freigelassene Bartagamen allein in der Rhein-Neckar-Region sind mannigfaltig – und die Dunkelziffer dürfte noch höher sein. „Hätte niemand diese Bartagamen gefunden, wären sie in den kalten Monaten qualvoll gestorben“, sagt Jana Hoger, Fachreferentin für tierische Mitbewohner bei der Tierschutzorganisation Peta Deutschland, auf Nachfrage unserer Zeitung.

„Immer wieder werden Tiere von verantwortungslosen Menschen wie Wegwerfware behandelt. Häufig sind es Reptilienhalter, die sich nicht ausreichend mit den Ansprüchen der Tiere an Wärme, Luftfeuchtigkeit oder Bodengrund auseinandergesetzt haben. Schnell wachsen ihnen dann Aufwand und Kosten über den Kopf“, so Hoger.

Haltungsverbot gefordert

Peta fordere daher ein generelles Haltungsverbot von exotischen Tieren in Privathaushalten. Eine tiergerechte Haltung von Reptilien sei in Gefangenschaft schlichtweg nicht möglich. Zudem sei die Versorgung nicht nur extrem kostspielig, sie erfordere auch ein umfangreiches Wissen. Ein Großteil der in Deutschland gehaltenen Exoten – vielfach sogar Wildfänge in den Ursprungsländern, immerhin 850 000 Exoten werden jährlich eingeführt – sterbe frühzeitig aufgrund von mangelhaften Haltungsbedingungen.

Insbesondere im Sommer entkämen dann noch zahlreiche exotische Tiere aus ungesicherten Terrarien, andere würden ausgesetzt. Für diese Tiere seien die Überlebenschancen in der vermeintlichen Freiheit gering, andere wiederum – beispielsweise die Sumpfschildkröten – machten heimischen Arten Konkurrenz.

Die Tierrechtsorganisation weißt darauf hin, dass das Aussetzen laut Tierschutzgesetz insgesamt verboten ist und den Straftatbestand der Tierquälerei erfülle. Dies könne mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe von bis zu drei Jahren geahndet werden. Auch für die nicht artgerechte Unterbringung und Versorgung von Tieren würden die gleiche Gesetze greifen, betont Hoger.

Und die Expertin bescheinigt Gabi Alscher, sich absolut richtig verhalten zu haben. Derjenige, der ein Tier finde und nicht sachkundig sei, solle es nicht anfassen, sondern umgehend die Polizei oder den örtlichen Tierschutzverein kontaktieren.

Kein Happy-End für die Tiere

Peta setzt übrigens regelmäßig Belohnungen in Fällen von Tierquälerei aus, um bei der Ermittlung der Täter zu helfen. Denn auch mit der Übergabe der Tiere an die Auffangstationen kann man nicht von einem Happy-End für die Echsen sprechen. Nicht wenige Tiere, die immer wieder in der Reptilienauffangstation abgegeben werden, sind behandlungsbedürftig und verursachen der Station hohe Kosten. Da die Bart-agamen keinem Besitzer zugeordnet werden könnten, bleibe die Auffangstation in diesem Fall auf den Kosten sitzen, heißt es.

Zudem gelten vor allem größere Bartagamen generell als sehr schwer vermittelbar, weshalb auch die beiden in Brühl eingefangenen Tiere voraussichtlich für lange Zeit bei den Tierschützern bleiben wurden, erklären die Tierschützer.

