Anzeige

Brühl.Der Verein der Hundefreunde Rohrhof lädt am Samstag, 21. April, zum Rally-Obedience-Turnier in die Hanfäcker ein. Beginn ist um 9 Uhr. Insgesamt 60 Mensch-Hund-Teams haben sich über alle Klassen für das Turnier gemeldet, so dass spannender und hochklassiger Hundesport zu erwarten ist.

Das Team um das Clubhaus der Hundefreunde sorgt für die Bewirtung von Zuschauern und Sportlern. Das Ende der Veranstaltung ist gegen 17 Uhr mit der Siegerehrung der erfolgreichen Hundesportler.

Derjenige, der mehr über diese interessante Sportart oder den Hundesport im Allgemeinen erfahren möchte, ist eingeladen, die Veranstalter während des Turniers zu besuchen. zg