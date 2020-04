Sportereignis ist abgesagt

Brühl.In einer Pressemitteilung erklärt die Spitze des FVB, dass die angekündigten offenen Vereinsmeisterschaften ihrer Leichtathletikabteilung aufgrund der aktuellen Situation rund um die Corona-Krise nicht stattfinden wird.

Die Vorbereitung für die am Samstag, 16. Mai, vorgesehene Großveranstaltung sei nicht planbar, selbst wenn zu diesem Termin wieder solche Veranstaltung stattfinden könnten – was allerdings eher unwahrscheinlich sei. „Wir hoffen, im nächsten Jahr wieder eine offene Vereinsmeisterschaft durchführen zu können“, erklärt der Vorstand in seinem Schreiben.

Gleichzeitig wird darauf hingewiesen, dass die Aerobic-Damen der Leichtathletikabteilung ihr Training als Online-Session durchführen. Kursleiterin Christina Noske lädt die Mitglieder montags zum Training über einen Link ein. Die technischen Voraussetzungen sind dafür geschaffen und das Angebot komme schon jetzt sehr gut an. Alle Vereinsmitglieder, aber auch Neuinteressierte können sich bei Noske, Telefon 0176/47 39 30 72, anmelden. zg

