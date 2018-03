Anzeige

Brühl.Es gibt für den Verkehr verschiedene Sperrungen wegen des Heini-Langlotz-Laufs am Sonntag, 11. März. Ab 7.30 Uhr bis zum Ende der Veranstaltung um 15 Uhr besteht ein absolutes Haltverbot in der Hockenheimer Straße. Von 9.45 bis 10.30 Uhr gilt dies ebenso im Oftersheimer- und im Plankstadter Weg sowie in der Heddesheimer- und Darmstadter Straße.

Von 11.30 bis gegen 15 Uhr ist die Zu- beziehungsweise Abfahrt der Rohrhofer- und Offenbacher Straße für das Wohngebiet nur über die Spraulache möglich. Die Rohrhofer Straße ist zwischen der Spraulache und dem Kreisverkehr bei der Nibelungenstraße in dieser Zeit gesperrt.

Der Startbereich des Hauptlaufes ist auf der Rohrhofer Straße auf Höhe des evangelischen Gemeindezentrums, der Zielbereich befindet sich bei der Schillerschule.