Sprung ins kalte Wasser

Hallo Kinder! Am Wochenende war ich mit meinem Freund Harry Hase im Brühler Schwimmbad. Dort haben wir Kinder mit lustigen Stoffaufnähern auf ihrer Badehose entdeckt. Harry Hase hat mir dann erklärt, dass diese Kinder alle das Seepferdchen gemacht haben. Das Seepferdchen ist das erste offizielle Abzeichen, das man als Frühschwimmer machen kann. Es ist ein Nachweis, dass man selbstständig und ohne Hilfe schwimmen kann. Was ihr machen müsst, um das Seepferdchen zu bekommen, ist gar nicht so schwer. Ein Sprung vom Beckenrand, 25 Meter Schwimmen und das Holen eines Gegenstandes aus schultertiefem Wasser. Nach dem Seepferdchen könnt ihr versuchen, noch besser zu werden und das Jugendschwimmabzeichen machen. Das gibt es in Bronze, Silber und Gold. Erschreckend ist, dass 60 Prozent der Zehnjährigen keine sicheren Schwimmer sind. Wenn der Sommer wieder anfängt und wir uns in Seen und offenen Gewässern abkühlen, solltet ihr unbedingt gut schwimmen können. Übrigens veranstaltet der Schwimmverein Hellas auch jedes Jahr sein Schulschwimmfest im Hallenbad – da wäre es doch toll, wenn ihr mitmachen könnt.

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 25.02.2020