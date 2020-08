Stände mit Spezialitäten

Brühl.Die Absage des Brühler Herbst- und des Weihnachtsmarktes hat weh getan. Für den im Rathaus dafür verantwortlichen Jochen Ungerer ist es ein herber Verlust. Weit über die Gemarkungsgrenze hinaus waren die beiden Märkte in und um die Villa Meixner kleine aber sehr hell leuchtende Sterne. Einen anderen Weg, so Ungerer, habe es aber nicht gegeben. Das Nichtwissen des weiteren Pandemieverlaufs und die Gegebenheiten in der Jugendstilvilla hätten die Schutzverantwortung gegenüber den Menschen torpediert.

Die Absage heißt aber nicht, dass gar nichts stattfinden wird. „Wenn es die Bedingungen zulassen, werden wir zu den Terminen im Oktober und Dezember im Garten der Villa Meixner einen klassischen Markt veranstalten“, sagt Ungerer. Aber nur, wenn es das Corona-Geschehen zulasse. Heißt, bei steigenden Zahlen würden die Märkte kurzfristig abgesagt. Darüber hinaus hätten sie auch nicht mit den ursprünglich geplanten Veranstaltungen zu tun. Es gebe keine dekorative Malerei, kein Kunsthandwerk und auch keinen Weihnachtsschmuck.

Es werde auch nicht die traditionelle Verköstigung vor Ort geben. Vor allem der legendäre Erbseneintopf von den Mitgliedern des Förderkreises Dourtenga dürfte schmerzlich vermisst werden. Dabei denkt Ungerer nicht nur an den kulinarischen Verlust, sondern auch an das fehlende soziale Miteinander.

Man merkt Ungerer an, dass ihm das alles leid tut. Vor allem für die Künstler, die in Teilen schon seit vielen Jahren nach Brühl kommen, sei es ein Schlag. Aber besser jetzt absagen als kurz vor den Märkten, findet er. Die Künstler müssten jetzt mit der Produktion beginnen und ökonomisch in Vorleistung gehen. Angesichts dessen wäre es nicht fair, mit der Absage zu warten. Ganz anders sieht es mit den Marktständen aus. Für die Händler, die Käse, Gewürze. Öle, Honig, Äpfel oder Hochprozentiges verkaufen, sei diese Unsicherheit besser zu organisieren. Eine etwaige kurzfristige Absage, so Ungerer, wäre für sie nicht ganz so dramatisch. Wichtig sei, das erwähnt er zum Schluss, der Weihnachtsbaumverkauf findet statt.

Geplant sind die Märkte im Garten der Villa Meixner zum einen am Herbstmarktsonntag, 11. Oktober, und zum anderen am Weihnachtsmarktsonntag, 20. Dezember. Falls sich das Pandemie-Geschehen verschärfen sollte, werden die Märkte kurzfristig abgesagt. ske

Donnerstag, 06.08.2020