Start ist bisher eher verhalten

Brühl.Seit 2001 wird in der Gemeinde auch mit Förderungen aus den Töpfen des Landes Baden-Württemberg kontinuierlich städtebaulich saniert. Zwei Gebiete wurden bereits abgeschlossen, nämlich die nördlich Hauptstraße und der Hofplatz in Rohrhof. Aktuell ist die südliche Hauptstraße in den Sanierungsplan des Landes aufgenommen. Im Faktencheck stellen wir die Möglichkeiten und Ziele vor.

Wo ...