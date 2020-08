Statt Uropa war es Opa

Brühl.„Da haben Sie sich um eine Generation vertan“, sagt Hermann Hemmerich und lacht. Das Bild in unserer gestrigen Ausgabe zeigt nämlich nicht seinen Uropa Ignaz Hemmerich, sondern dessen Sohn Hermann Hemmerich bei seiner Hochzeit. Jener Sohn – also der Opa des in Brühl lebenden Hermanns – war bis zu seinem Tod 1968 Landwirt in der Hufeisengemeinde.

Im Text ging es aber vorrangig um die Militärlaufbahn von Uropa Ignaz. Weil aber beide Ahnen respektable Herren mit tatkräftigen Frauen an ihrer Seite waren, kam es bei uns zu einer Verwechslung der Bilder. Doch die würdevolle Erscheinung des Uropas Ignaz Hemmerich wollen wir unseren Lesern nicht vorenthalten. Deshalb zeigen wir heute das tatsächliche Ehepaar Ignaz und Sophie Hemmerich im Sonntagsstaat. Wir bitten den gestrigen Fehler zu entschuldigen. ras

