Stechen Musiker am Badestrand in See?

Brühl.Auch in Corona-Zeiten sollte es möglich sein, Kultur zu genießen – allerdings nur in entsprechendem Rahmen. Patrick Siben und seine Stuttgarter Saloniker sehen das am Strand auf der Kollerinsel als gegeben an. Sie wollen am Samstag, 15. August, ab 18 Uhr den Kollersee in eine Konzertarena verwandeln. Das Orchester will dann Wassermusik und Gondellieder von Barock bis zur Moderne spielen.

Doch noch ist unklar, wie es gelingen kann, an den frühen Abendstunden eines Samstags, wenn ohnehin Hundertschaften von Badefreunden das Areal fluten, diese dort wegzubekommen, damit für die zahlenden Konzertgäste Platz ist, die der Musik – gerne auch beim Picknick mit der ganzen Familie – lauschen wollen. Im Gespräch sei eine Verschiebung des Konzertbeginns auf 20 Uhr, sagt Siben auf Nachfrage dieser Zeitung.

Das Konzert finde jedenfalls unter den Bedingungen statt, die von der Landesverordnung zur Corona-Epidemie gesetzt würden, erklärt der Chef der Saloniker. Gleichwohl liege vom Ordnungsamt laut Siben bislang keine Genehmigung vor, „wir sind noch in der Verhandlungsphase – das ist alles nicht so einfach“. ras

