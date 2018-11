Steckdosen nicht überlasten

Brühl.Unachtsamkeit im Umgang mit Kerzen oder überlastete Mehrfachstecker sind häufige Ursache für Brände, heißt es in einer Pressemitteilung der freiwilligen Feuerwehr. Flackernde Lichter verbreiten besinnliche Stimmung. Wenn jedoch aus dem romantischen Kerzenschein ein Feuer wird, ist es ganz schnell aus mit der Besinnlichkeit.

Die Feuerwehr appelliert an die Umsicht, Gefahren zu minimieren: „Jedes Jahr ereignen sich in Deutschland in der Adventszeit folgenschwere Brände, die durch sorgsameren Umgang mit Kerzen vermieden werden könnten“, erklärt Kommandant Marco Krupp.

Es seien einfache Tipps, die helfen würden, Brände zu verhindern. So gehörten Kerzen immer in eine standfeste, nicht brennbare Halterung und nicht in die Nähe von brennbaren Gegenständen.

Kerzen sollten auch niemals unbeaufsichtigt brennen. „Löschen Sie Kerzen an Adventskränzen und Ge-stecken rechtzeitig, bevor sie ganz heruntergebrannt sind“; betont Krupp. Tannengrün trocknet mit der Zeit aus und sei dann umso leichter entflammbar – solche Brandfallen sollte man rechtzeitig aus dem Verkehr ziehen, rät die Wehr. In Haushalten mit Kindern seien elektrische Kerzen ratsam. Diese sollten allerdings unbedingt den VDE-Bestimmungen entsprechen. Und „achten Sie bei elektrischen Lichterketten – etwa auf dem Balkon – darauf, dass Steckdosen nicht überlastet werden“, sagt der Kommandant.

Wenn es trotzdem brennen sollte, könne man den Brand zumeist nicht selbst löschen. Deshalb solle man lieber sofort den Raum verlassen, die Tür schließen und den Feuerwehr-Notruf 112 anrufen. zg

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 28.11.2018