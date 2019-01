Sternsinger sammeln 18 500 Euro für Peru

Brühl.Als Sternsinger haben 70 Kinder und Jugendliche mit ihren Begleitern unter dem Motto „Segen bringen Segen sein“ den Segenswunsch „Christus segne dieses Haus“ an die Türen geschrieben und gleichzeitig Gaben für Kinder in Not gesammelt. Das Schwerpunktthema war „Wir gehören zusammen in Peru und weltweit“.

Das Dreikönigssingen ist die weltweit größte Solidaritätsaktion von Kindern für Kinder. Die Sternsinger aus Brühl und Rohrhof tragen in diesem Jahr mit 18 500 Euro dazu bei, dass Kindern zu einem menschenwürdigen Leben geholfen wird.

Neben den Kindern wurde seitens der Kirchengemeinde auch den vielen Helfern im Hintergrund – insbesondere dem Organisationsteam Christiane Dittes, Conny Schieszl, Dominic Schieszl, Christine Staib und Heike Strugies – aber auch den Spendern gedankt. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 18.01.2019