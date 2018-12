Stille Wege von Herz zu Herz entdecken

Brühl.Der Saal des Pfarrzentrums war festlich geschmückt zur Adventsfeier des katholischen Altenwerks. Mit Tannenzweigen, Mandarinen und Nüssen liebevoll dekorierte Tische strahlten eine besinnliche Atmosphäre aus. Von der Bühne leuchteten die roten Weihnachtssterne zu den rund 160 Gästen.

„Macht hoch die Tür“ war das erste Lied, das Frank Meiswinkel am Klavier anstimmte. Altenwerk-Teamsprecherin Maria Becker stellt in ihrer Begrüßung fest, dass in der Adventszeit die Friedenssehnsucht überwiege. Die Menschen würden sich besinnen, stille Wege von Herz zu Herz neu zu entdecken, erinnerte Becker an die Vorfreude auf das eigentliche Fest.

An jedem Platz lag ein Büchlein mit dem Titel „So sieht mein Schutzengel aus“. Die von Mirjam Miethe verfassten Geschichten durften die Gäste als Geschenk mit nach Hause nehmen. Das Leitungsteam mit Lissi Mengey, Maria Becker, Hildegard Eckhof, Berta Enzenauer und Gisela Bartonek brachte besinnliche Adventsgedanken zu Gehör. Die Senioren lauschten andächtig dem Lied „Wir sagen euch an den lieben Advent“, das von den vier Kerzen für Vertrauen, Gerechtigkeit, Willkommen und Frieden erzählt. In der Adventszeit herrschten oft viel Hektik und mehr Missstimmung als sonst, führten die Damen aus. Dabei dürfe man ruhig auf die Zusagen Gottes vertrauen, so wie Maria es getan hat, als sich die Ankunft Jesu ankündigte.

Fest der Freude und Familie

Maria und Josef seien nicht willkommen gewesen in der Herberge, ein Stall mit einer Krippe musste als Unterkunft reichen. Die Botschaft von der Geburt des Jesuskindes gelte allen Menschen auf Erden: „Gott selber wird kommen, er zögert nicht. Auf, auf, ihr Herzen, werdet licht.“ Der Wunsch, dass Weihnachten ein Fest des Friedens werden möge, ging allen Besuchern ins Herz.

Bürgermeister-Stellvertreter Bernd Kieser unterstrich, Weihnachten sei das Fest der Freude und der Familie, der Wärme und der Zuneigung. Er lobte das nimmermüde Engagement des Altenwerks für die Senioren der Hufeisengemeinde und verteilte Geschenke an das Team. Berta Enzenauer bekam für ihre Arbeit den Ehrenamtspass der Gemeinde überreicht.

Die Männer der Chorgemeinschaft unter der Leitung von Wolfgang Reiser stimmten mit Liedern auf das Weihnachtsfest ein. „Ich bete an die Macht der Liebe“, Abendruhe“ und „Die Himmel rühmen“ klangen durch das Pfarrzentrum.

Pfarrer Erwin Bertsch sprach Worte des Glaubens. Die Menschen überlegten, was sie kochen sollten, wen sie besuchen könnten und viele andere Dinge. Das sei aber nicht ganz die Intention des Festes, kritisierte Bertsch. Man feiere die Ankunft Jesu Christi, seinen Geburtstag und man dürfe davon ausgehen, dass Jesus wiederkomme, „am Ende der Zeit, denn auch unsere Zeit geht irgendwann zu Ende“.

Die Zwillinge Sophia und Thalia Güven spielten auf Trompete und Klarinette die Lieder „Tochter Zion“, „Fröhliche Weihnacht“, „Schneeflöckchen“ und „Maria durch ein Dornwald ging“ und bekamen für ihre Darbietung viel Applaus. Gisela Bartonek ließ die vielfältigen Veranstaltungen des katholischen Altenwerks im ausklingenden Jahr Revue passieren. Sie wünsche allen „ein aufmerksames Herz, das offen ist für andere Menschen“.

Die alte Frau und die Meise

Becker las eine Weihnachtsgeschichte vor. „Die alte Frau und die kleine Meise“ habe sie einmal in unserer Zeitung entdeckt, erklärte sie. Das Fazit laute: „Vor Weihnachten muss man wirklich keine Angst haben.“ Den musikalischen Abschluss gestaltete die Chorgemeinschaft mit den Liedern „Weihnachtsglocken“ und „Tochter Zion“.

Alle zusammen sangen „O du fröhliche“. Nach der Verabschiedung durch Becker, mit den besten Wünschen für Weihnachten und das neue Jahr, folgte noch die Bescherung für alle Besucher.

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 14.12.2018