Von Ulrike van Weelden

Brühl. In Deutschland gilt bundesweit eine Maskenpflicht zur Eindämmung des Coronavirus. Das bedeutet, dass beim Aufenthalt in Geschäften oder beim Nutzen von öffentlichen Verkehrsmitteln eine Bedeckung über Mund und Nase getragen werden muss. Die Maske sollte Mund und Nase abdecken und eng an den Wangen anliegen, damit möglichst wenig Luft an den Seiten

...