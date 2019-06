Stimmung im Wilden Westen

Brühl.Der Countryclub „Buffalo’s“ lädt am Samstag, 8. Juni, zum „Country Open Air“ auf der Vereinsranch am Weidweg – unterhalb der Grillhütte – ein. Zu Gast ist die Band „Copperhead Jack & Co“. Zusammen kommen sie auf über 80 Jahre Bühnenerfahrung. Das Trio bietet ein Programm aus der gesamten Bandbreite der American Countrymusic.

„Copperhead Jack & Co“ sind Countrymusiker zum Anfassen: Neben der Authentizität, der hohen Qualität der Show, der feinen Abstimmung von Gesang, Instrumenten und den einfühlsamen Momenten ist eine ihrer Stärken die Nähe zum Publikum, mit dem die Vollblutmusiker die Liebe zu Country-Oldies, Traditionals, Modern Country und auch Country-Rock teilen.

Einlass zum Konzert auf der Ranch der „Buffalo’s“ ist um 18 Uhr, los geht es um 19 Uhr. Neben der Livemusik gibt es auch „Western Food“ zu essen und es findet ein Westernartikelverkauf statt. In der authentischen Westernstadt, in der es an nichts mangelt, was zum Wilden Westen gleich hinter Brühl gehört, geht’s dann rund. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 05.06.2019