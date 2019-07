Brühl. „Ob Sunneschein, ob Regeguss . . . ständisch is de Deifel los - o, Rohrhofer Schtrooß“, sangen die Kerweborscht ein ums andere Mal in der Rohrhofer Partymeile. Doch damit traf die muntere Brauchtumstruppe nur in Teilen beim Sommerfest ins Schwarze, denn nicht nur postalisch lagen sie mit dem Lied auf die Melodie des Chansons „Aux Champs-Elysées“ knapp daneben.

Einmal mehr machte

...