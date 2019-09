Stimmungsvoll in den Herbst

Brühl.Rot, gelb, orange, braun und ocker – das sind die vorherrschenden Farben des amerikanischen Indian Summers. Und wenn in den Rheinauen bei Brühl das Laub Anlauf nimmt, um im Spätsommer langsam in die herbstliche Farbenpracht zu wechseln, feiert auch der Countryclub „Buffalo’s“ dieses Naturschauspiel mit einer Open-air-Veranstaltung auf der Vereinsranch am Weidweg. So wird am Samstag, 28. September, ab 19 Uhr die Band „Country Kings“ am Fuße der Roten Berge zum Linedance aufspielen. Die „Country Kings“ sind fünf routinierte Musiker mit langjähriger Banderfahrung, die sich aus Liebe zur Countrymusik zusammengefunden haben. Ihr breitgefächertes Repertoire beinhaltet alle Varianten des Genres von „New Country“ bis „Western Swing“. Dazu servieren die „Buffalo’s“ im stimmungsvollen Ambiente ihrer Ranch Western-Food. Der Eintritt zum Indian Summer kostet 5 Euro. / ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 20.09.2019