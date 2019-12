Stimmungsvolles Ambiente

Brühl.„Und wenn das vierte Lichtlein brennt . . .“, dann erstrahlt die prächtige Villa Meixner zum 25. Mal in besonders festlichem Glanz. Im zauberhaften Ambiente des liebevoll geschmückten Jugendstilkleinods bieten am Wochenende, 21. und 22. Dezember, 25 Künstler an beiden Tagen ihre exklusive Erzeugnisse an.

Das Kunsthandwerk auf hohem Niveau umfasst ein breites Spektrum, das nicht nur Kinderaugen zum Glänzen bringt, heißt es in einer Pressemitteilung.

Exklusives Kunsthandwerk

Die Spannbreite reicht von handgemachtem Christbaumschmuck, über hölzernes Kinderspielzeug, flauschige Teddys und liebevoll gearbeiteten Tonfiguren bis hin zu filigranem Schmuck. Der stimmungsvoll illuminierte Garten bietet an den beiden Tagen vorrangig dem kulinarischen Teil des Weihnachtsmarktes einen Rahmen. Das Speisen- und Getränkeangebot von süß bis deftig wird den Gaumen verwöhnen. Ein Teil der Einnahmen aus dem kulinarischen Angebot ist für wohltätige Zwecke bestimmt.

Auf einer Bühne im Garten der Villa Meixner bieten die Musik- und Gesangsvereine aus der Gemeinde sowie die Betreuungseinrichtungen der Schulen ein vielfältiges Programm. So treten am Samstag, 21. Dezember, zwischen 14 und 19 Uhr der Kinderchor der Jahnschule, „made4music“, der Männerchor der Chorgemeinschaft sowie das Alphornensemble „Die Badischen“ mit weihnachtlichen Weisen auf.

Erlebnis für alle Sinne

Am Sonntag, 22. Dezember, werden zwischen 11 und 19 Uhr die Jungen und Mädchen des Sonnenscheinkindergartens, die Talente der Musikschule Klangfabrik, die Brühler Bläserakademie sowie der Chor „4Tones“ für Leben auf der Bühne sorgen. Auch der Weihnachtsmann wird vorbeizuschauen. Für die Kinder wartet auch eine Kinderweihnachtsbäckerei der Familie Gothe.

Das zauberhafte Weihnachten im Innern und im Garten der Villa Meixner soll so über sämtliche Generationen hinweg zu einem stimmungsvollen Erlebnis für alle Sinne werden. zg/ras

