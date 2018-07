Anzeige

BRÜHL.Lebendiger konnte das Western-Feeling unter den roten Bergen am Weidweg nicht sein: Die Hitze flirrte über den „Red Rockys“, Stephan „Stips“ Kraus-Vierling griff zur Gitarre, brachte „Cowboy Joe aus Texas“. Yippieh ya yeah! In der „Station“, einem Holzunterstand, saßen rund 60 überwiegend weibliche Senioren, die auf Einladung der „Buffalo’s“ mit dem katholischen Altenwerk hierhergekommen waren.

Die erste Runde kühle Getränke stand schon auf den Tischen, als die Teamsprecherin des Altenwerks, Maria Becker, mit netten Worten begrüßte. Dank ging ihrerseits an die Vorsitzende des Western-Vereins Monika Molisse, die mit einigen Helfern da war und sich ums leibliche Wohl der Gäste kümmerte: „Viele von uns arbeiten noch, deshalb sind heute auch die Tänzer leider nicht da.“ Dafür erntete sie Verständnis, aber auch ein enttäuschtes „Schade“, denn die Line-Dancer kamen immer gut an.

Kraus-Vierling schaffte es aber, auch die Damen und Herren zu unterhalten und zum Singen zu bringen. Becker indes hielt gereimte Worte zur Hand, die sie vortrug. Vom Glück sprach sie, das gar nicht mal so selten sei, in jedem neuen Morgen liege oder in Tagen ohne Sorgen, immer jedoch in froher Runde Gast ist.