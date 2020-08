Störche reisen in den Süden

Brühl.Auf den Wiesen und Feldern rund um Brühl sammeln sich die Weißstörche der Region zurzeit in großen Schwärmen, um dann gemeinsam in den Süden zu ziehen. Die Jungvögel haben vor einigen Tagen den Auftakt gemacht. Die Storchenansammlung, die unsere Leserin Gudrun Monshausen in Rohrhof fotografiert hat, dürfte hingegen aus älteren und damit erfahreneren Zugvögeln bestehen. Schnell kommen da 50 Vögel zusammen. Sie beginnen ihre Reise immer einige Zeit nach dem Nachwuchs.

Alljährlich im Spätsommer verlassen die Vögel ihre Brutgebiete und ziehen südwärts nach Afrika, um dort den Winter zu verbringen. Die Jungen sind nun unabhängig von ihren Eltern und auch das Wissen um die Zugrichtung ist ihnen angeboren.

Dennoch ist es ein Abschied aus der Kurpfalz für eine längere Zeit, denn die meisten Jungstörche kehren im ersten Sommer nicht an ihren Geburtsort zurück. Ihr Verbleib in Afrika ist bisher wenig erforscht.

Manche kommen auch gar nicht mehr zurück, denn viele der jungen Störche fallen bereits in den ersten Lebensjahren den Gefährdungen auf den Zugrouten und in den Überwinterungsgebieten zum Opfer.

Unzählige Risikoquellen

Die Gefahren während des Zuges sind vielfältig: Kollisionen und Stromschlag an Freileitungen führen zu hohen Verlusten. In Südeuropa fallen – EU-Vogelschutzrichtlinie zum Trotz – viele Störche Jägern zum Opfer. Auf Müllplätzen, auf denen Störche nach Nahrung suchen, verenden viele der Vögel an den Folgen von Verletzungen und Vergiftungen.

Dennoch ist die Population in der Region angewachsen, auch wenn es rechtsrheinisch in Brühl kein Brutpaar gibt, sondern nur auf der Kollerinsel. ras

© Schwetzinger Zeitung, Dienstag, 01.09.2020