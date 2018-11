Stollen und Plätzchen sind der Renner

BRÜHL.Es ist eine angenehme Duftmelange aus frisch gebrühtem Kaffee und frisch geschnittenem Tannengrün, die auf dem Weg in das katholische Pfarrzentrum in die Nasenflügel dringt. Dort wird eifrig geplaudert und dekoriert – man spürt: der Adventsbasar der aktiven katholischen Frauen steht ins Haus. Am Sonntag, 2. Dezember, ist es soweit und um 10 Uhr öffnen sich die Türen zum großen Saal.

