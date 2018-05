Anzeige

„Wir brauchen Delegierte für den Südkreis, fast die Hälfte des Präsidiums geht in Rente“, so Schnabel. Auch im Ortsverband werden Hilfskräfte gesucht. Besonders die Blutspendetermine sind arbeitsreich. „Der kleine, harte Kern ist immer da“, so Fritz, „aber denen wird das auch zuviel.“

Konzept zum Datenschutz fehlt

Auch gab es noch wichtige Formalien zu klären, weshalb sich die Versammlung über den Besuch von Gemeindevertretern freute. So stand die neue EU-Datenschutz-Grundverordnung im Raum. Bislang habe man seitens des Kreisverbandes noch kein „schlüssiges Konzept“ zum Handeln erhalten, sagte Fritz, daher fahre man nun Webseite und Facebook zurück und bittet auch die Mitglieder, keine Selfies vom Dienst mehr hochzuladen.

Sie erinnerte an die 2017 durchgeführten Sanierungsarbeiten am Vereinsheim, an die Ausflüge und Schulsanitätsdienste sowie Sanitätskurse und die Unterstützung der Kerwe. Den Bericht aus der Jugendabteilung übernahm für Matthias Grimm die stellvertretende Vorsitzende Saskia Scharf. Sie erläuterte, dass sich derzeit zwölf Kinder in der Abteilung befänden. Spiel und Wissensvermittlung stünden im Mittelpunkt. Zwei von ihnen bestanden die Sani-Helfer-Prüfung.

Michael Bartonek berichtete über die Arbeit der Bereitschaft. Gemeinsam mit ihm wurde Vanessa Freund 2017 in die Bereitschaftsleitung gewählt. Die Mitglieder bestätigten beide im Amt sowie die Stellvertreter Alexander Isler und Anka Bartonek.

Gemeinsam habe man 36 Mal in der SAP-Arena geholfen, zehn Mal auf dem Hockenheimring. 56 Sanitätsdienste bei Sport- und Kulturveranstaltungen wurden zusätzlich ge-stemmt. Gleich 151 Helfer unterstützten zwölf Blutspendetermine und zwei Einsätze halfen dem Rettungsdienst bei akuten Gefahren. Nach dem Kassenbericht wurde Petra Fickeisen von Stefan Reiser und Heidi Sennwitz entlastet.

