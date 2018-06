Anzeige

Brühl.Wasser marsch! Der Befehl zum Löschen kommt mit starker Stimme von den Jugendfeuerwehr-Mitgliedern, die am Wochenende gleich zweimal ihr Können demonstrieren – und das vor einem sehr großen Publikum. „Es passt alles“, freut sich demnach auch Kommandant Marco Krupp, der das Leben rund ums und im Gerätehaus im Blick hat.

In dem Moment hebt Feuerwehrmann und Pressewart Cort Bröcker gerade mit der Drehleiter der Kollegen aus Schwetzingen, die ihr Gerät hier präsentieren, ab in luftige Höhe. „Ein paar Fotos von oben machen“, hat er sich verabschiedet. Schon kommen die ersten Fragen, ob man als Gast auch einmal hochfahren darf, was Krupp verneinen muss, denn da steht die Sicherheit im Vordergrund. Er empfiehlt jedoch, sich die Fahrzeuge und Geräte anzuschauen, die im Hofe und auf dem Parkplatz präsentiert werden. Dort erklären Feuerwehrleute im Detail, wie was funktioniert. Desgleichen sind die Kameraden vom Technischen Hilfswerk am Start, die zudem ein hydraulisch betriebenes Labyrinth dabeihaben.

Bei der Feuerwehr kann man natürlich das Löschen an Feuerhäusern üben – ein Riesenvergnügen für die jungen Besucher. Ein Blick ins Gerätehaus zeigt volle Bänke, eine Menge Menschen, die sich angeregt unterhalten. Zwischen Getränkeversorgung und Essensausgabe herrscht Andrang, wie auch bei den Waffeln, die es draußen gibt. Echt eng wird es auf der Hüpfburg, wo sich die Kinder beim Hochfliegen und weich federnd Landen einen Spaß machen. Erlebt haben sie bereits pfiffige Musik vom Spielmannszug und werden gleich nach draußen gebeten, damit sie zuschauen können, wie die Jugendfeuerwehr zwei Übungen zeigt.