Sturm verursacht 113 Einsätze

Brühl.Einen Großeinsatz der Freiwilligen Feuerwehr, die dabei Unterstützung von Kameraden aus der gesamten Region erhielten, hatte das schwere Unwetter in der vergangenen Woche zur Folge. „Es wird noch lange in Erinnerung bleiben“, stellt der Pressesprecher der örtlichen Feuerwehr, Cort Bröcker, in einer Bilanz des Hitzegewitters gegenüber unserer Zeitung fest.

Nicht nur die noch immer

...