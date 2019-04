Suche nach dem Geheimnis des Lebens

Brühl.Das Pilgern übt nicht erst seit Hape Kerkelings Buch „Ich bin dann mal weg“ eine neue Faszination auf viele Menschen aus. Seit Jahren werden die Pilgerwege nach Santiago de Compostela immer beliebter. Zahlreiche Pilger, alte und junge, kirchliche und kirchenfremde gehen auf diesen Wegen. Sie suchen auf ihren Wegen nach dem Geheimnis ihres Lebens. Sie haben, wie jetzt auch die Mitglieder der Kolpingfamilie bestätigen, den Eindruck, dass sie auswandern müssen aus alten Gewohnheiten. Sie erfahren auf den Wegen das Wesen ihres Menschseins.

Am bekanntesten ist wohl der Jakobsweg in Nordspanien, der Camino de Santiago. In Europa – insbesondere in Deutschland – hat sich in den vergangenen Jahren ein regelrechtes Netz an Jakobswegen gebildet. Den Jakobsweg von Rothenburg ob der Tauber bis Speyer gibt es seit zehn Jahren. Einmal im Jahr, und zwar kurz vor Ostern pilgern die Kolpingfamilien des Bezirks Wiesloch, zu dem auch die Brühler gehören, ein Stück dieses überwiegend im Jagsttal gelegenen Weges. Diesmal führte der Weg von Züttlingen nach Neudenau. Es hatte sich bei Frühlingswetter die stattliche Anzahl von 120 Kolpingschwestern und -brüdern eingefunden, wobei immerhin 23 aus der Hufeisengemeinde kamen.

Festfreuden und Märtyrertod

Der Leiter der Seelsorgeeinheit Eppingen, Pfarrer Manfred Tschacher, führte die Pilgerschar in gewohnter Manier an. Das Motto war diesmal ein Zitat von Adolph Kolping, nämlich „anfangen ist oft das Schwerste, treu bleiben das Beste“.

Erste Station war die St. Lukas- Kirche in Züttlingen, von wo auch die sogenannte Aussendung erfolgte. Pfarrer Tschacher ging in seiner Ansprache näher auf den Leitgedanken ein. Jeder könne sein „Lebensmaterial“ selbst in die Hand nehmen und gestalten. Egal, wie das Leben verlaufen sei: Ein Neuanfang wäre immer möglich.

Kurz nach Beginn der Wanderung wurden die Teilnehmer angenehm überrascht. Man stand plötzlich vor dem Rokokoschloss Assumstadt. Dieses wurde im Jahre 1760 im Auftrag der Kaiserin Maria Theresia von Österreich erbaut. Die eigentliche Überraschung war aber, dass im Schloss und in dem weitläufigen Park ein Frühlingsfest bereits am Vormittag in vollem Gange war. Den Pilgern wurde natürlich trotz des Zeitplans eine Rast gewährt, die sie zum Bummel durch die zahlreichen Stände nutzen konnten.

Der weitere Weg führte mal näher, mal weiter von der Jagst entfernt. Und irgendwann konnten die Pilger dann auch von weitem die teils romanische, teils gotische St. Gangolfkapelle erblicken. Sie ist ein besonderes Kleinod am Wegesrand. Nahe der Kapelle entspringt eine Quelle, der Heilkraft nachgesagt wird.

Von St. Gangolf war es nicht mehr weit zum Ziel Neudenau, das hoch über dem Tal liegt. Mit dem Kolpingslied endete dieser meditative Halt. Ein gemütlicher Abschluss durfte nicht fehlen. zg

