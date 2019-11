Süße Genüsse und Angebote bei Adventsstimmung

Brühl.Es ist wieder Zeit für das vorweihnachtliche Einkaufsevent in Brühl und Rohrhof schlechthin. Zahlreiche Geschäfte halten am Donnerstag, 28. November, von 17 bis 21 Uhr attraktive Angebote, besondere Schnäppchen und kostenlose Angebote bereit und laden – weit über die normale Öffnungszeit hinaus – zum gemütlichen, entspannten Bummeln und Stöbern in adventlicher Stimmung ein. In einigen Geschäften warten auch exklusive Verkostungen.

In der Schwetzinger Straße 6 können Besucher im Atelier Durchblick an einem Glas-Schmuck-Workshop teilnehmen und erhalten dort außerdem fünf Prozent auf Advents- und Weihnachtsartikel. Für die Kleinen gibt es außerdem Stockbrot von der Feuerstelle im Hof sowie Teevariationen mit und ohne Rum.

Im Gasthaus „Krone” erwarten die Gäste im stimmungsvollen Hofgarten Bami Goreng, Pasta „Giardino”, lauwarmer Ofenschlupfer mit Vanillesoße sowie Glühwein und eine Weinbar. Auch Metzgerei Päuser bietet kulinarischen Hochgenuss: Belgisches Gulasch à la Flamant und selbst geschnittene Pommes, Kürbiscremesuppe von Kapp, Spare Ribs mit Kartoffel-Wedges, Cole Slaw-Salat und Barbecue Dip, frisch gegrillte Iberico- und T-Bone-Steaks, dazu verschiedene Weine.

Glühwein und Kinderpunsch

Bei Nachhilfe A–Z locken Crêpes, Glühwein und Kinderpunsch. Gute Sicht verspricht ein Besuch bei den Brillenmachern: 50 Euro Rabatt beim Kauf einer Fern- oder Lesebrille ab 200 Euro, 100 Euro Rabatt beim Kauf einer Gleitsichtbrille ab 400 Euro und 25 Prozent Rabatt auf Sonnenbrillen. Rabatte gibt es auch bei der Bücher Insel: Alle Spiele sind beim Candlelight-Shopping zehn Prozent günstiger. Ebenfalls am Lindenplatz können Besucher bei Broe & Eickmeyer Hörakustik eine kostenlosen Schnell-Hörtest machen und ihr Glück am Glücksrad herausfordern – der Hauptgewinn sind Sennheiser Bluetooth-Kopfhörer.

Brillen-Meyer gibt zehn Prozent Ermäßigung auf jeden Auftrag, außerdem sind die Sonnenbrillen umzehn bis 70 Prozent reduziert und bei Helga Fassl warten jede Menge Angebote, dazu Sekt und Brezeln. Bei der Metzgerei Gieße im Innenhof wird es gemütlich und lecker. Kulinarische Schmankerln, Glühwein und weihnachtliche Geschenkideen sind dort zu finden. Beim Blumenkavalier gibt es schönste Advents- und Weihnachtsdekorationen.

Auch auf dem Rohrhof muss niemand darben. Das Zentrum dort wird sich vermutlich wieder beim Ratzefummel befinden, nicht nur wegen der tollen Angebote, sondern eher noch wegen der beliebten Bratwürste vom Grill, des Glühweins und des Kinderpunsches. Und nur wenige Meter weiter, bei Brillen-Meyer in Rohrhof, werden die Kunden mit kleinen Häppchen und Sekt, Wein und Punsch verwöhnt, Sonderrabatte gibt es obendrauf. Wer es bis zum Gockelbrunnen schafft, den erwarten bei Anke Laier im Wohnstudio spritziger Prosecco und Einrichtungs- und Dekoideen bei zehn Prozent Ermäßigung auf das gesamte Sortiment.

Selbstgemachte Geschenke

Zusätzlich erhalten die Kunden an diesem Abend in den teilnehmenden Geschäften ein süßes Präsent. Wer möchte, kann sich an den Ständen auf dem Lindenplatz mit herzhaften und süßen Genüssen sowie mit Getränken versorgen. Der Tennisclub, der Freundeskreis der Jahnschule und die Göckel-Zunft bieten dort ihre Gaumenfreuden an: Glühwein, Fleischkäsebrötchen, Bratwurst, Steak, Crêpes und Waffeln. Beim Stand des Horts der Jahnschule gibt es selbst gemachte Geschenke zu erwerben. Auf keinen Fall verpassen sollten die Besucher den Auftritt der „Rhythmus Kids” des Horts der Jahnschule um 18 Uhr am Lindenplatz.

Besonders parktisch ist der kostenlose Shuttlebus, der die Candlelight-Shopper ab 17.30 Uhr regelmäßig von Brühl nach Rohrhof und wieder zurückbringt, das Auto kann also getrost stehenbleiben. Das Candlelight-Shopping wird gleichzeitig der Start für die Weihnachtsbeleuchtung in der Gemeinde sein und die Tannenbaumaktion des Gewerbevereins lässt die Geschäfte zusätzlich festlich erstrahlen. Die alljährliche Sterneaktion des Gewerbevereins erlebt am Freitag, 29. November, ebenfalls ihren Auftakt. Der Erlös aus dem Verkauf der Glückssterne, die als Los für viele Preise dienen, geht an die Stiftung „Sternenglück für Brühler und Rohrhofer Kinder“. bh

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 08.11.2019