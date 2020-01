Sukkulente entfaltet in Rohrhof ihre ganze Blütenpracht

Gudrun Monshausen aus Rohrhof freut sich über ihr attraktiv blühendes Brutblatt (Kalanchoe delagoensis oder Bryophyllum tubiflorum, Wurzelblatt, Lebenszweig). Die Sukkulente stammt aus Madagaskar. Brutblätter haben schon Dichterfürst Johann Wolfgang von Goethe fasziniert „und jetzt auch mich in ihren Bann gezogen“, verrät die Pflanzenliebhaberin gegenüber unserer Zeitung. Der Name Bryophyllum deutet auf eine besondere Fähigkeit hin. Am Rand ihrer Blätter entwickeln sich viele Kindel (Brutknospen), Pflänzchen, die schon an der Mutterpflanze Miniaturwurzeln haben. Fallen sie auf Erde, wachsen neue Pflanzen daraus. „Durch diese Art der vegetativen Vermehrung hat sich Kalanchoe in unserer Sammlung fast unbeachtet über Jahre gehalten. Im letzten Sommer durfte eine Pflanzengruppe in einem größeren Topf mit besserer Erde in unserem Gewächshaus wachsen. Das größte Exemplar ist 94 Zentimeter hoch. Im Dezember haben zwei Pflanzen begonnen, Blütenstände zu entwickeln. Sie durften nun ans Wohnzimmerfenster umziehen. Inzwischen haben sich viele lachsfarbene, glockenförmige Blüten geöffnet (unser Bild). Die vermehrungsfreudigen Brutblätter strotzen nur so vor Kraft, sie sind anspruchslos und danken gute Pflege mit wunderschönen Blüten“, so unsere Leserin, die „Kindel“ gerne an Interessierte abtritt. zg

