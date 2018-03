Anzeige

Brühl.Gemeinsam mit dem Deutschen Roten Kreuz (DRK) will der SV Sandhausen (SVS) vor allem Erstspender dazu auffordern, Blut spenden zu gehen. Daher werden Spender, die am heutigen Montag von 15 bis 19 Uhr ins DRK-Haus in der Mannheimer Landstraße kommen und Lebenssaft abgeben, mit einer Freikarte für das Fußball-Zweitligaspiel des SVS gegen den VfL Bochum am Samstag, 17. März, 13 Uhr, im BWT-Stadion am Hardtwald belohnt. Die Karten gibt es direkt vor Ort nach der Spende.

Aufgrund der aktuellen Grippewelle erkranken immer mehr Menschen und können deshalb nicht zum Blutspenden gehen. Jedoch wird gerade in solchen Zeiten immer mehr Blut benötigt. Aus diesem Grund unterstützt der SVS die umliegenden DRK-Ortsvereine an mehreren Blutspende-Terminen. zg