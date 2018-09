System von Gräben und Schleusen

Brühl.Dem System der Schleusen in den Schwetzinger Wiesen widmet sich ein Vortrag, der in Kooperation des Heimatvereins mit Badischer Heimat und Volkshochschule angeboten wird. Die Schwetzinger Wiesen dienen dem Landschafts- und Naturschutz, der Landwirtschaft, der Naherholung und in besonderer Gewichtung dem Hochwasserschutz. Ein Geflecht von Be- und Entwässerungsgräben durchzieht diese Landschaft,

...