Brühl.In der Mannheimer Straße wurde in der Nacht zum Donnerstag in die Gaststätte „Zum Haltepunkt“ eingebrochen. Ein Passant verständigte gegen 2.50 Uhr die Polizei, da er aus dem Lokal die Alarmanlage wahrnahm und anschließend vier bis fünf Personen mit roten Oberteilen sah, die in Richtung Fichtestraße flüchteten. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Flüchtigen blieb ergebnislos.

Die Täter hatten sich Zutritt verschafft, indem sie ein Fenster aufhebelten. Im Schankraum brachen sie einen der beiden Geldspielautomaten auf und entwendeten das darin befindliche Bargeld in noch unbekannter Höhe. Die Höhe des entstandenen Sachschadens steht ebenfalls noch nicht fest. pol