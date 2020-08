Talente mit Gleichgewichtssinn

Brühl.Der Wassersportverein (WSV) Brühl lud zum Kinderferienprogramm ein. Denn beim Paddelsport auf dem kühlen Nass sind die notwendigen Abstände gut einzuhalten, heißt es seitens des WSV. So erlebten sieben Kinder einen schönen Vormittag am Bootshaus.

Nach einer kurzen theoretischen Einführung in die Paddeltechnik ging es bei angenehmen Temperaturen schnell aufs Wasser. Da sich das Stand-up-Paddling, kurz SUP, wachsender Beliebtheit erfreut, wurde den Kindern nicht nur das Kajakfahren ermöglicht. Sie durften auch das Fahren auf dem SUP ausprobieren. Hier wird besonders das Gleichgewichtsgefühl gefordert, um sich auf dem Board zu halten. Kindern fällt das häufig leichter als Erwachsenen. So verwunderte es nicht, dass sich hier einige Talente zeigten. Dank der Helfer stärkten sich die Mädchen und Jungen nach zwei Stunden Paddelspaß und -spiel bei Brötchen und Würstchen. Mit dem anschließenden Putzen der Boote und Bretter endete ein schönes Erlebnis beim WSV. zg

© Schwetzinger Zeitung, Montag, 10.08.2020