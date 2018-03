Talente überzeugen mit ihrem großen Feingefühl

Anzeige

Brühl.Ob mit dem Klavier, der Gitarre oder der Querflöte – beim Preisträgerkonzert des Wettbewerbs „Jugend musiziert“ in der Festhalle verzauberten junge Musiker das Publikum mit ihrem Können.

Die musikbegeisterten Jugendlichen unterschiedlicher Altersgruppen hatten bereits am letzten Januarwochenende in Mannheim beim 55. Regionalwettbewerb teilgenommen und ordentlich abgesahnt. Einige von ihnen wurden dabei von den Fachjuroren an den Landeswettbewerb weitergeleitet, der in der kommenden Woche stattfinden wird.

Die Preisträger Preisträger mit der Klarinette sind Luca Bastian und Susanna Paul. An der Oboe überzeugte Ben Myron Kumlehn, an der Trompete Sebastian Schrepp. Bei Gesang und Klavier siegten Lara Brust, Lucia Cervino, Laura-Marie Stieglitz, Vera Vogel, Philipp Hasper, Rafael Zinz, mit Klavier und Streichinstrument Katharina Seiler, Jakob Seiler, Oliver Schlik, Jonas Jessl. Preisträger mit der Gitarre sind Thien-An Elias Weinacker, Carolina Redin-Wander, Carina Meiser, David Strüder und Rhea Juli. Bei der Querflöte siegten Lilja Nafe, Linea Nafe und Naomi Recker. Vierhändig am Klavier überzeugten Ela Nur Kacar, Levent Ege Toprak Kacar, Hanna Stollarski, Sophie Jiang, Stella Franz, Maxima Stelz, Laura Munack, Katharina Seiler, Milena Wetterauer, Emily Rudolf, Aika Stollarski, Emily Jiang, Youcheng Wenig und Charlotte Vitek. caz

Breites musikalisches Spektrum

In seiner Begrüßung durch den Jugendmusikschulleiter Walter Barbarino, erklärte dieser, dass es im Zuständigkeitsbereich dieser Einrichtung jedes Jahr traditionell zwei Preisträgerkonzerte gibt – eins findet in Brühl und ein zweites in Mannheim statt. Beide stellten das große Spektrum und die hohe Leistungsfähigkeit der jungen Talente unter beweis.