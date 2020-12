Tannen legal entsorgen

Brühl.Nach Weihnachten stellt sich stets die Frage: Wohin mit dem Weihnachtsbaum? Bisher kam die Antwort darauf in Brühl zumeist wie aus der Pistole geschossen: Die CDU holt ihn ab. Doch zum ersten Mal seit 46 Jahren wird der CDU-Gemeindeverband 2021 nicht die traditionelle Christbaumaktion durchführen können.

Aufgrund des pandemiebedingten bundesweiten Lockdown und der baden-württembergischen Ausgangssperre sowie der erforderlichen Abstandsregeln ist die für den Samstag, 9. Januar, geplante Durchführung unmöglich geworden, heißt es in einer Presseerklärung. „Wir bitten alle Mitbürger um Verständnis“, wird betont. 2022 soll die Aktion wieder stattfinden.

Als Grünschnitt anmelden

In diesem Jahr wird die Entsorgung etwas problematischer. Derjenige, der den Weihnachtsbaum nicht ordnungsgemäß entsorgt, ist nicht nur rücksichtslos, sondern riskiert auch ein Bußgeld. Verboten ist es, den Baum einfach auf die Straße zu legen oder im Wald zu entsorgen.

Legal können die abgeschmückten Weihnachtsbäume gebührenpflichtig am Donnerstag, 14. Januar, über die Abfallverwertungsgesellschaft des Rhein-Neckar-Kreises (AVR) über die Grünschnittsammlung entsorgt werden. Außerdem kann man sie bei der AVR-Anlage in Ketsch abgeben. Die Gemeinde bietet am Samstag, 16. Dezember, zudem die Möglichkeit, den abgeschmückten Baum zwischen 13 und 16 Uhr gegen eine entsprechende Spende im Kompostlager abzugeben. zg/ras

