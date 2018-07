Anzeige

Brühl.Das Team des Sonnenschein Horts gab nochmals Vollgas: Durch den Umzug dreier Gruppen vom Pavillon in das Hauptgebäude wurden die zwei Gruppenzimmer für den neuen „Sonnenschein Kindergarten an der Schillerschule“ im Pavillon des Sonnenschein Hortes frei. Somit konnten die mit Freude erwarteten Umbaumaßnahmen für den neuen Kindergarten planmäßig gestartet werden und die ersten Kindergartenkinder könnten im Lauf des Monats September „einziehen“.

Dies alles war nur möglich durch die fleißigen und unterstützenden Hände des Sonnenschein-Teams, das den Umzug des Hortmobiliars mit Hilfe des Haustechnikers Martin Rogner komplett alleine stemmte. Auch die Schulpraktikanten in der Ausbildung zum Erzieher, die in einem zweiwöchigen Praktikum im Hort waren, packten fleißig mit an.

„Nicht selbstverständlich“

„Dies ist nicht selbstverständlich, da diese Tätigkeiten nicht zum Berufsbild gehören. Ich bin sehr stolz auf mein Team“, so Hort-Leiterin Anne Fonje. Um allen Helfern zu danken, gab es ein großes Helfergrillfest, an dem auch Bürgermeister Dr. Ralf Göck sehr gerne teilgenommen hat und es sich nicht nehmen ließ, Lobesworte auszusprechen und Präsente an „besondere Schaffer“ zu überreichen. Alle freuen sich bereits auf das neue Hortjahr und die Fertigstellung des neuen Kindergartens.