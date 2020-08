Technik wird in Corona-Pause erneuert

Große gelbe Bauteile aus Metall liegen neben einem riesigen Berg aus Kabeln im Freibad. Dahinter sind fein säuberlich Leisten drapiert. Bäderleiter Patrick Berndt blickt auf die Teile der alten Wasseraufbereitungsanlage und nickt zufrieden. Es war schon länger geplant gewesen, die Elektrotechnik im Freibad noch in diesem Jahr zu erneuern - da das Schwimmbad wegen der Corona-Krise geschlossen bleibt, sind die Sanierungsarbeiten allerdings nun zeitlich vorgezogen worden.

Fleißig arbeiten die Mitarbeiter der Firma Hermes Systeme aus Wildeshausen in Niedersachsen momentan in der Hufeisengemeinde. In ganz Deutschland gibt es nur rund vier Firmen, die auf genau diese Arbeiten in Schwimmbädern spezialisiert sind und letztendlich war es die Firma Hermes Systeme, die den Zuschlag bekommen hat. Die Koordination hat das Ingenieurbüro Kurzmann aus Sankt Leon-Rot übernommen.

„Am Montag hat die Demontage der alten Elektrotechnik begonnen“, erklärt Berndt. Mittlerweile ist die Anlage fast komplett abgebaut. Die Sanierung im Freibad ist dringend notwendig: Die alte Wasseraufbereitungsanlage aus dem Jahr 1986 ist längst veraltet.

In zwei Wochen wird montiert

Rund sechs Wochen wird es dauern, bis die neue Elektrotechnik steht. Der nächste Schritt - das Montieren der modernen Anlage - wird in rund zwei Wochen in Angriff genommen. „Wir schauen, dass alles problemlos funktioniert, wenn das Freibad im nächsten Jahr öffnet“, meint Berndt - sofern ihm das Virus kein weiteres Mal einen Strich durch die Rechnung macht.

Die neue Anlage wird in Zukunft die Hydrauliksteuerung ansteuern und ist außerdem neben der Wasseraufbereitung auch für den Filterbetrieb zuständig. Rund 120 000 Euro exklusive der Kosten für das Planungsbüro bezahlt die Gemeinde für diese dringend nötigen Sanierungsarbeiten. Neben der Wasseraufbereitungsanlage gab es für das Freibad auch eine neue Dosierstation für Chemikalien. Sie ist sogar bereits eingebaut. Außerdem werden die Frequenzumformer (FU-Anlagen) erneuert. Diese Maschinen formen elektrischen Strom um. „Mit den neuen Anlagen können wir dann auch Energie sparen“, nennt Berndt einen Vorteil.

Generell sei Energiesparen auf jeden Fall ein Thema im Freibad. So ist auch eine Erneuerung der Umwälzpumpen, die Wasser fördern, in Planung. „Pro Pumpe können wir dann in Zukunft 1,2 Kilowatt Strom pro Stunde sparen“, erzählt der Bäderleiter. Auch die Beckenheizung wolle man in Zukunft angehen - vor allem die Steuerung sei veraltet und müsse ausgetauscht werden. Kein Wunder: Fast die gesamte Technik des Freibades stammt noch aus den 1980er Jahren und ist deshalb nicht an die heutigen Standards angepasst. Zu den nächsten Sanierungs- und Erneuerungsarbeiten im Schwimmbad der Hufeisengemeinde gibt es bereits ein Konzept, dem der Gemeinderat aber erst noch zustimmen muss.

Weitere Bilder gibt’s unter www.schwetzinger-zeitung.de

© Schwetzinger Zeitung, Mittwoch, 26.08.2020