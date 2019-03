Teilnahme bei Pro Seniore

Brühl.Die Bewohner der Pro-Seniore-Residenz in der Hufeisengemeinde haben in den vergangenen Tagen einen neuen Heimbeirat gewählt. In dem Heim leben Menschen von Pflegegrad eins bis hin zu fünf in einem bewussten und geförderten, möglichst selbstbestimmten Miteinander zusammen.

Für die nächsten zwei Jahre werden nun die fünf neuen Mitglieder des Heimbeirates als Ansprechpartner bei Fragen rund um das Angebot der Einrichtung fungieren, unterschiedliche Aufgaben und Termine innerhalb, aber auch außerhalb des Hauses wahrnehmen, wie zum Beispiel die Begrüßung von neuen Bewohnern der Einrichtung in der Mannheimer Landstraße.

Der neu gewählte Heimbeirat der Pro-Seniore-Residenz besteht nunmehr aus den Mitgliedern Inge Baumgart, Hannelore Bauer, Helga Krakau, Anton Zimmermann, und Walfriede Lehr. zg/ras

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 22.03.2019