Brühl.Die Hauptversammlung des Vereins für Heimat- und Brauchtumspflege nutzte der Vorsitzende Dr. Volker Kronemayer nicht nur für einen Rückblick, sondern auch für die Vorstellung der aktuellen und kommenden Themen.

In seiner Bilanz zog er ein positives Fazit der vergangenen Monate, denn das neue Heimatmuseum in der Kirchenstraße könne – anders als die früheren Heimatstuben in der Neugasse – ganzjährig geöffnet werden und würden von der Bevölkerung mit großem Interesse angenommen. Immer wieder würden dem Verein dann auch ortsgeschichtliche Schätze in Form von Exponaten, Bildern oder Dokumenten übergeben, „weil man darauf vertrauen kann, dass wir diese Kleinode sorgsam hüten“, so Kronemayer.

Und so könne der Verein die Sammlung in und um das Museum stetig ausweiten, aber auch neue Themenausstellungen, wie die geplante mit Poesiealben, anbieten.