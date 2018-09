Theo Endlich hat „Karamba“ im Futter

Brühl.Mit „Karamba“ im Fischfutter hatte sich Theo Endlich den Titel als Fischerkönig geangelt. Ob es tatsächlich am Fischfutter lag oder ob das 82-jährige Rohrhöfer Urgewächs ein anderes Anglergeheimnis hütete, war nicht zu lüften. Auf alle Fälle konnte Endlich zum sechsten Mal in seiner Laufbahn den Titel und die begehrte Fischerkette ergattern.

Mit Pauken und Trompeten wurde der Fischerkönig am Samstagabend mit seinen Prinzen vom Spielmannszug der Freiwilligen Feuerwehr Brühl abgeholt und lautstark zum Festzelt geleitet. Bis es allerdings so weit war, lieferte die Showband „Lifestyle“ mit einem bunten Portfolio aus vier Jahrzehnten, vom Schlager über Pop bis hin zur Volksmusik, für jeden die passende musikalische Unterhaltung.

Sängerin Petra Bannholzer, die sich selbst als „der Clown in der ersten Reihe“ bezeichnete, freute sich, erstmals mit ihrer Band auf dem Rohrhofer Fischerfest auftreten zu dürfen. Die gute Laune der dreiköpfigen Band und deren ungebremster Elan verbreiteten schnell Partystimmung im Festzelt.

Um 20 Uhr ging es dann zum offiziellen Teil, der Proklamation des Fischerkönigs und der Prinzen. Vorsitzender Udo Koch begrüßte und ging auf die diesjährigen Veränderungen des Fischerfestes ein. So fand bereits am Morgen erstmals an einem Samstag das traditionelle Ältesten-Fischessen statt. Auch die Band „Lifestyle“ zählte zu den Neuerungen, aber natürlich wurde auf Altbewährtes auch nicht komplett verzichtet. Wie in den vergangenen 24 Jahren gab es auch zum 67. Fischerfest wieder die reich bestückte Tombola, deren Erlös dem Waldkindergarten Brühl und der Kinderbetreuung Sonnenscheinhort zu Gute kommt. Koch sprach dem TSC Neptun seinen ausdrücklichen Dank aus, der den gesamten Abend über mit zwölf Vereinsmitgliedern nunmehr seit vier Jahren ehrenamtlich die Stände besetzt und sich um die kulinarische Versorgung der Gäste kümmerte.

Ungewöhnliche Freundschaft

Dass dies durchaus eine Besonderheit ist, schilderte Bernd Higel vom TSC Neptun: „Taucher und Angler sind üblicherweise eher nicht so gut aufeinander zu sprechen. Diese Freundschaft zwischen unseren Vereinen ist schon ungewöhnlich. Wir dürfen jederzeit bei den Anglern im Baggersee tauchen. Und wir sind der einzige Verein, der das darf. Natürlich helfen wir da gerne beim Fischerfest aus.“

Diese helfenden Hände werden auch benötigt. Die zahlreich erschie-nenen Gäste beklatschten und be-jubelten den alten Fischerkönig, Hans Faulhaber, als dieser zur Ehrung die Bühne betrat. Nach ihm wurde dem 2. Prinz, Udo Sammer, der Pokal überreicht. Sammer, seit 1994 Vereinsmitglied, war schon drei Mal Vereinsmeister und zwei Mal zweiter Prinz. Den Titel 1. Prinz konnte sich Matthias Bleß angeln. Er ist bereits seit 1978 dem Verein treu, war mehrmals Vereinsmeister sowie 1. und 2. Prinz und hatte selbst zwei Mal den Titel Fischerkönig inne.

Der „neue alte“ Fischerkönig, Theo Endlich, bricht allerdings als sechsmaliger Titelverteidiger alle Rekorde und blickt auf eine lange, erfolgreiche Anglerkarriere zurück. Den großen Pokal, der ihm überreicht wurde, hielt er kurz in die Luft und stellte ihn gleich wieder ab. „Mir ist wichtig, dass der Verein etwas verdient. Mir selbst fehlt es an nichts und ich bin gesund. Aber ich will noch ein paar Mal Fischerkönig werden“, sagt er.

Der ASV Rohrhof, der 183 aktive Mitglieder zählt, steckt viel Arbeit in den gepachteten Anglersee. „Die Hege und Pflege wird bei uns ganz groß geschrieben“, erzählt Vereins-Kassierer Claudio del Mul. Sogar einen 1,4 Kilometer langen Naturlehrpfad gibt es rund um den See, den der Verein wartet und in Schuss hält. So viel Enthusiasmus überträgt sich auch auf die Stimmung und die Feierlaune.

„Von Vereinen für Vereine“

Am heutigen Montag steht nach dem Ochsenbackenessen zwischen 11 und 14 Uhr ein Kindernachmittag mit Ballonwettfliegen und Kinderkaraoke auf dem Programm des Rohrhofer Fischerfestes. Auch unser Kinderreporter Fred Fuchs wird dann ab 16.30 Uhr im Festzelt mit dabei sein, um seine jungen Fans zu begrüßen. Ab 19 Uhr findet dann der „Rohrhöfer Abend“ unter dem Motto „Von Vereinen für Vereine“ als Premiere statt.

Und heute ist auch die letzte Möglichkeit, an der Tombola teilzunehmen. Wie an den vergangenen drei Abenden werden attraktive Sachpreise ausgelost.

