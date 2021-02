Tiefer Krater am alten Leinpfad

Brühl.Die Schäden an den Wegen in den Rheinauen sind gravierend, wissen die Mitarbeiter der Gemeindeverwaltung und die Feuerwehrleute nach Kontrollgängen in den noch immer gesperrten Bereichen zu berichten. Besonders schwer hat es den Leinpfad direkt am Rhein getroffen. Dort hat die Überflutung einen tiefen Trichter in den Weg gerissen, an dem man nicht problemlos vorbei komme, erklärt

...