Tiefsinniges Gespräch von Abraham, Ismael und Isaak

Brühl.„Was sind schon Lesungen, mögen viele denken“, sagt Helmut Mehrer, Sprecher der Aktionsgruppe 60plus. Pädagogisch seien sie eher kleine Münzen. In den Schulen seien sie Gang und gäbe. Kinkerlitzchen. „Damit wir Brühler aber zu einer Lesung in das ehemalige KZ Mosbach-Neckarelz, 60 Kilometer von Brühl entfernt, eingeladen wurden, musste unser Text schon ein besonderes Ereignis versprechen“, so Mehrer.

Die Gastgeber hätten nämlich geschichtsbewusst und verantwortungsvoll diesen Ort von Tod und Elend zu einer weithin angesehenen Gedenkstätte umgestaltet. Noch mehr Anerkennung darf 60plus aber sicherlich aus dem besonderen Datum für ihre Einladung ziehen. Es ist Sonntag, 26. Januar. 75 Jahre zuvor war das Konzentrationslager Au-schwitz befreit worden – ein absolut stichhaltiger Grund über die ganze Erde hinweg die sechs Millionen ermordeten Juden zu ehren und ihrer zu gedenken, stellt die Brühler Seniorengruppe fest.

Und welcher Text hat nun die Mosbacher überzeugt? Es ist die elfte der bislang 14 Szenen aus der aktionsinternen Weiterbildung: „Abraham, Ismael und Isaak in Auschwitz“. Einen Wunsch hat die einladende Vorsitzende Dorothee Roos mit ihrer Zusage allerdings verbunden: Junge Menschen sollten diesen Text lesen.

Damit brauchte 60plus auch die Zustimmung der Eltern, die ebenfalls erst einmal den Text prüfen wollten, bevor sie zustimmten. Auch die Kinder Jamey Fritzmann, ein Christ, und Swita Mansori, eine Muslima, waren trotz schulischer Belastungen bereit, mitzumachen und mehrere Proben zu absolvieren.

Ein Wunsch von 60plus blieb hingegen allerdings noch lange unerfüllt: Auch die älteste, die jüdische, die Religion der in den Lagern des Nationalsozialismus’ Ermordeten, sollte bei dieser Lesung durch einen jungen Menschen vertreten sein.

In allerletzter Minute, als der Lesetrainer schon resignierte, meldete sich Halina Dohayman, Kultur- und Kunstbeauftragte der Heidelberger Synagoge, und kündigte die Mitwirkung dreier Mitglieder ihrer Gemeinde an. Boris Lysyy und Mark Wischnew werden die Rolle Abrahams lesen und Jasna Emso wird sie begleiten.

So können die Brühler bei der Gedenkstunde im ehemalige Konzentrationslager Mosbach-Neckarelz sicherlich Emotionen wecken. sr/ras

