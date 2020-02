Tiere tanzen in der Reihe

Brühl.„Celebration Time“ tönt es aus den Boxen. Es ist gerade mal kurz nach 20 Uhr, langsam reihen sich immer mehr verkleidete Menschen in die Kassenschlange ein. Noch ist nicht viel los, aber im Saal spielt DJ René Börschinger offensichtlich genau die richtigen Hits, denn viele von denen, die schon da sind, drängen auf die Tanzfläche und singen textsicher mit.

Im Foyer gibt es neben den üblichen Getränken auch eine Bar. Hinter den Theken stehen ausschließlich „Kollerkrotten“, die Teil eines rund 15 Personen starken Teams sind. Der Verein ist traditionell der Organisator und die Mitglieder haben nicht weniger Spaß als die Gäste.

An den Tischen stehen neben Hilly Billy-Girls auch schöne Frauen in feinster Robe, die sich bei genauerem Hinsehen als Mann entpuppen. Ein Arzt im strengen weißen Kittel spricht mit Bruder Tuck, der direkt aus einem alten Robin-Hood-Film entsprungen zu sein scheint. Immer wieder tauchen neue Themengruppen auf, wie die „Schoko-Bon“-Mädels oder eine gut gelaunte Gruppe von Tieren aus dem Zauberwald. Die Laune steigt und bald haben sich auch die letzten Feierwütigen genug unterhalten und lassen den Saal durch Tanzschritte beim Line-Dance beben. Ganz vorne mit dabei ist die Tiergruppe der befreundeten „Rohrhöfer Göggel“, unter ihnen Michelle I. vom Blumenland, an diesem Abend im kleinen Schwarzen. Niedliche Puschelohren und ein Tierschwänzchen weisen auf die Zugehörigkeit hin, aber der Rest wirkt schon irgendwie edel – Adel verpflichtet eben.

Tollitäten im lässigen Outfit

Natürlich darf auch das „Kollerkrotten“-Tollitätenpaar, Maja I. und Nick I. von Rock und Schall, diesmal aber im lässigen Outfit, nicht fehlen. Die Dame an der Kasse twistet im Pettycoat zur Musik, während sie die Karten verkauft, und gibt sich als Mutter von Nick I. zu erkennen. Bettina Möltgen ist seit 48 Jahren dabei und erklärt: „Nick und Maja haben das Motto passend zu ihrem Titel vorgegeben. So sind die meisten rockig im Sinne der 1950er und 1960er Jahre verkleidet.“ Kolleginnen eilen herbei, um zu betonen, wie wichtig sie für den Verein sei. Etwas verschämt räumt die Prinzenmutter ein: „Ja, ich mache viel, aber es macht mir auch großen Spaß. Ich war auch Prinzessin, sogar zweimal: 1988 und 1992.“

Besucherin Marina Wolf im betörenden Leopardenoutfit gibt gut gelaunt zu Protokoll: „Es macht mir einfach Spaß, mich zu verkleiden. Ich kehre dann mein Innerstes nach außen.“ „Kollerkrotten“-Vizepräsident Dirk Mehner teilt mit: „Unsere Party am Schmutzigen Donnerstag gibt es schon seit den 1960ern. Sie war für ein paar Jahre eingeschlafen, aber seit gut acht Jahren sind wir wieder dabei. Zwei Tage später ist unsere närrische Sitzung – das bedeutet viel Arbeit, aber wir machen es gerne.“ Dass der DJ nicht nur Fasnachtslieder spielt, gehört zum Programm. Auf Klassiker wie „Fantasy Girl“ folgen ein Pur-Medley, „Major Tom“ oder Andreas Gabalier. Die Mischung kommt an. „Ab Mitternacht gibt es aus Sicherheitsgründen keinen Einlass mehr. Aber drinnen wird noch lange weitergefeiert“, stellt Haumeister Herbey Mehner fest, selbst „Kollerkrotte und Buffalo-Mitglied“. „Das Konzept ist ein Erfolg. Die Party wird natürlich weiter jedes Jahr veranstaltet“, ist sich der Vizepräsident sicher.

© Schwetzinger Zeitung, Samstag, 22.02.2020