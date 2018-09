Tipps auf lustige Weise vermittelt

Brühl.„Auf solche Tricks würde ich nie reinfallen“, sagte die 87-jährige Gertrud Brandnick von der Altenbegegnungsstätte gegenüber unserer Zeitung. Sie war eine der mehr als 150 Besucher, die in die Festhalle gekommen sind, um sich die Aufführung der Seniorentheatergruppe „Rossdörfer Spätlese“ anzuschauen. „Ich würde niemanden reinlassen, der sich nicht ausweist oder vorher angekündigt hat“, versicherte sie.

Doch nicht alle Senioren sind so clever wie die rüstige 87-Jährige. Davon kann Charly Braun, Leiter der Odenwälder Theatergruppe, der selbst 30 Jahre im Polizeidienst tätig war, ein Lied singen. „Immer wieder fallen ältere Herrschaften auf Betrügereien, wie wir sie hier vorführen, rein“, sagte er. Um sie vor dreisten Gaunern zu schützen leistet das erfolgreiche Theaterkonzept unter dem Motto „Vorbeugen – Schützen – Beraten“ wertvolle Präventionsarbeit und trägt amüsant und gleichzeitig fachkundig zur Aufklärung älterer Menschen bei.

„Wir freuen uns, durch Kooperation mit der kommunalen Altenbegegnungsstätte, der Polizei, der Sparkasse und Volksbank, Ihnen einen besonderen Theaternachmittag bieten zu können“, sagte Bürgermeister Dr. Ralf Göck in seiner Begrüßung. „Sie wird zum ersten Mal in Brühl durchgeführt und möchte Sie für das Thema sensibilisieren. Geben Sie weiter, was Sie hier heute sehen und hören“, riet er den Zuschauern, „denn es gibt noch viel zu viele Menschen, die Opfer solcher Straftaten werden.“

Erfolgreiche Zusammenarbeit

Anschließend dankte er allen Beteiligten, die diesen amüsanten und zugleich informativen Nachmittag möglich gemacht haben: Pia Gärtner und Ingrid Bruns von der Altenbegegnungsstätte, Kulturamtsleiter Jochen Ungerer, den Banken und der Polizei, die mit einem Infostand präsent waren und für Fragen zur Verfügung standen, sowie der Theatergruppe.

Im Gespräch mit unserer Zeitung schilderte Pia Gärtner, wie der Kontakt zustande kam: „Der Sohn von Ingrid Bruns wohnt im Odenwald und brachte einmal einen Flyer mit“, erzählte sie, „das Projekt hat uns angesprochen und wir gingen mit unserem Anliegen zu Jochen Ungerer. Bei ihm stießen wir sofort auf offene Ohren.“ Vom Ergebnis waren nicht nur sie und Ingrid Bruns begeistert, sondern auch die anwesenden Senioren. Die 94-jährige Hilde Förster zum Beispiel betonte im Gespräch, dass ihr besonders der unterhaltsame, der witzige Teil sehr gut gefallen hat: „Da habe ich mich köstlich amüsiert und viel lachen müssen“, freute sie sich.

Grund zum Lachen, aber auch zum Nachdenken, bot das Theater den Zuschauern allemal, besonders dann, wenn die Schauspieler sehr authentisch Szenen zum Besten gaben, die sich so auch im richtigen Leben hätten abspielen können. Wie jene, in der ein angeblicher Kriminalhauptkommissar Dotterweich anruft und Kurt Breitwieser aus Brühl vor Einbrechern warnt. Damit die Diebe nicht an seine Wertsachen kommen, soll er sie am besten einer Kollegin zur sicheren Aufbewahrung übergeben – ein solcher Trickbetrug ist auch schon in der Hufeisengemeinde geschehen.

„Rate, wer dich gerade anruft?“

Sehr gelungen war auch jener Sketch, in der die Enkelin ihre Oma anruft und sie gleich fragt: „Rate mal, wer am Telefon ist?“ Die Enkelin bittet um Geld für eine Wohnung, die sie sich kaufen möchte. Kurze Zeit später geht Oma zur Bank, hebt ihr Erspartes ab und übergibt sie dem angeblichen Vater ihres Freundes. Auch das Szenario ist nicht aus der Luft gegriffen, sondern hat genauso erst vor wenigen Tagen eine Seniorin in der Mannheimer Straße ereilt.

Umwerfend komisch der Sketch mit den verkleideten Handwerkern von der Firma „Kremp und Klau“, die vorbeikommen, um die Wasserleitung zu überprüfen. Nachdem sie alle Wertsachen in der Wohnung mitgehen ließen, gibt ihnen die Seniorin Bergmann aus Dankbarkeit auch noch Trinkgeld.

Gaunereien im Alltag

Zum Lachen ist auch die Szene im Supermarkt, wo Trickdiebe die Hilfsbereitschaft einer Kundin skrupellos ausnutzen – das Lachen bezieht sich aber nur auf das Geschehen auf der Bühne – in der Realität sind das wirkliche, dreiste Tricks von Gaunern, denen viele Menschen auf den Leim gehen. Und das ist dann überhaupt nicht mehr zum Lachen.

Beim Verfassen der witzigen, unterhaltsamen Dialoge stützte sich Regisseur Charly Braun auf seine langjährige polizeiliche, aber auch Theater-Erfahrung, wie er zwischen den einzelnen Szenen einräumte. Denn so lachhaft das Verhalten der Gauner auf der Bühne ist, auf die gleichen Tricks fallen Menschen jeden Tag herein – auch die, die das vorher niemals von sich geglaubt hätten.

So gab Braun stets wichtige Präventionstipps: Die Polizei, sagte er, ruft nie unter 110 an, Handwerker kommen nie ohne vorherige Ankündigung vorbei, bei keinem Kaufvertrag wird sofort Bargeld verlangt. Schöpft man Verdacht, dann am besten sofort die Polizei informieren.

