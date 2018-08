Tipps gegen Ganoven

brühl.Unter dem Motto „Vorbeugen – Schützen – Beraten“ tritt am Dienstag, 18. September, die Seniorentheatergruppe „Rossdörfer Spätlese“ auf Initiative der kommunalen Altenbegegnungsstätte und der Gemeinde in der Festhalle auf, um ältere Menschen vor dreisten Ganoven zu schützen.

„Rate mal, Oma, wer da spricht!“ So oder zumindest sehr ähnlich fängt das Verhängnis für viele gutgläubige Senioren oft an. Kurze Zeit später ist der Notgroschen dann einem vermeintlichen Boten des falschen Enkels übergeben. Trotz massiver Aufklärung fallen ältere Herrschaften immer wieder auf diesen oder ähnlich geartete fiese Betrügereien hinein, heißt es in der Einladung zum Stück. Gegen diese Gaunereien will die kommunale Altenbegegnungsstätte und die Gemeinde in Zusammenarbeit mit der Polizei und der örtlichen Sparkasse und Volksbank vorgehen.

Aufklärung des Publikums

Um dem sehr ernsten Thema einen etwas heiteren Anstrich zu verleihen und damit aus einem trockenen Vortrag einen geselligen Nachmittag in vertrauter Atmosphäre zu schaffen, wurde kurzerhand die Theatergruppe aus Rossdorf engagiert. Die rüstigen Senioren, die seit 2011 auf der Bühne aktiv sind, haben eigens dazu verschiedene Sketche kreiert, die unter der Regie von Charly Braun, der selbst drei Jahrzehnte im Polizeidienst tätig war, amüsant und gleichzeitig fachkundig zur Aufklärung des Publikums beitragen. Enkeltrick, falsche Handwerker, ausgenutzte Hilfsbereitschaft sind unter anderem Themen.

Viele Gesprächsmöglichkeiten

Zwischen den Sketchen gibt es ein paar erläuternde Worte, Fragen können gestellt und Erfahrungen ausgetauscht werden. Aber auch im Anschluss an die Veranstaltung stehen Mitarbeiter von Polizei, Sparkasse und Volksbank für Fragen und Anregungen im Foyer der Festhalle zur Verfügung. Die Aufführung beginnt um 15 Uhr, Einlass ist bereits eine halbe Stunde früher. Der Eintritt ist frei. zg/ras

