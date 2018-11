Toaster explodiert

Über 20 Einsatzkräfte waren beim Küchenbrand im Einsatz. © Bröcker

Brühl.Zu einem Küchenbrand ist es am Samstagabend gegen 20 Uhr in der Friedrichstraße gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen war ein Toaster während seiner Inbetriebnahme „explodiert“, teilt die Polizei mit. Durch umherfliegende Funken entzündeten sich in der Nähe abgelegte Zeitungen und führten zum Brand. Die Küche brannte komplett aus, so dass von einem Schaden von rund 15 000 Euro ausgegangen wird. Durch die starke Rauchentwicklung wurde das gesamte Gebäude in Mitleidenschaft gezogen.

Die Freiwillige Feuerwehr war mit fünf Fahrzeugen vor Ort und konnte eine Ausbreitung auf die weiteren Räume verhindern. Mit zwei Trupps unter Atemschutz gingen die Feuerwehrleute sofort ins Gebäude und löschten den Brand. Die 83-jährige Wohnungsinhaberin erlitt einen Schock und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus verbracht. Im Einsatz waren über 20 Einsatzkräfte mit fünf Fahrzeugen, sowie Rettungsdienst und Polizei. pol/cb

