Tobias Hoche ist der neue Mann in der Hima-Geschäftsführung

Brühl.Die Firma Hima Paul Hildebrandt hat Tobias Hoche (Bild) zum neuen „Chief Financial Officer“ (also etwa „kaufmännischer Geschäftsführer“) ernannt. Der 44-jährige Diplom-Wirtschaftsingenieur und Master of Laws tritt die Nachfolge von Reinhard Seibold an und komplettiert die Geschäftsführung des Familienunternehmens, heißt es in einer Pressemitteilung. Durch seine langjährige Erfahrung in der Steuerung und Finanzierung internationaler mittelständischer Technologieunternehmen sowie in der Optimierung von Strukturen und Prozessen sei Hoche bestens für seine Aufgaben bei Hima gerüstet.

Nach seinem Uni-Abschluss arbeitete Tobias Hoche zunächst für sechs Jahre in der Wirtschaftsprüfung bei „Deloitte & Touche“. 2007 übernahm er die Funktion des Leiters Rechnungswesen und Controlling für den Bereich Optoelektronik bei Carl Zeiss, von wo aus er 2010 als kaufmännischer Leiter zu einem Unternehmen der Carl Zeiss-Sparte Halbleitertechnik wechselte. Nach weiteren Stationen als CFO hatte er zuletzt die Position des Geschäftsführers Finanzen und Produktion bei der Oeltechnik Gruppe in Waghäusel inne. „Mit Tobias Hoche haben wir einen Top-Finanzexperten mit jeder Menge Industrie-Erfahrung gewonnen“, kommentiert Himas CEO (etwa: leitender Geschäftsführer) Sankar Ramakrishnan in der Pressemitteilung.

Umfangreiche Kenntnisse

Mit seinem breitgefächerten Fachwissen und seiner Führungserfahrung sei er der „ideale Kandidat für die Leitung unserer Finanzorganisation“. „Ich freue mich sehr, dass Tobias Hoche nun Teil der Hima-Geschäftsführung wird, und bin überzeugt, dass er als CFO wertvolle Impulse liefern und zur dynamischen Weiterentwicklung des Unternehmens beitragen wird“, sagt Ramakrishnan.

2018 ist Jubiläumsjahr für Hima: Das 1908 gegründete Unternehmen hat Standards maßgeblich mitgestaltet sowie Innovationen und damit den Markt selbst vorangetrieben, so die Pressemitteilung weiter.

Das Familienunternehmen mit Hauptsitz in Brühl ist heute an mehr als 50 Standorten weltweit vertreten. Rund 800 Mitarbeiter erwirtschaften dabei einen Umsatz von rund 126 Millionen (2016). zg/Bild: Hima

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 12.10.2018