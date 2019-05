Tour führt durch die Rheinauen

So wird das „Tiny-House“-Eigenheim von Janine Marielle Ruch und Michael Silberhorn im Grundriss aussehen, den haben die beiden im Ketscher Bruch schonmal probeweise ausgelegt. Bild: Zeuner © Koch-Mattern

Brühl.Zum Auftakt für das Stadtradeln laden Bürgermeister Dr. Ralf Göck und die Gemeinderäte zu einer gemeinsamen Fahrradtour durch die Rheinauen ein. Das Auftaktradeln mit einer Radstrecke von etwa 8,5 Kilometern findet am Sonntag, 19. Mai, ab 10.30 Uhr statt. Treffpunkt ist beim Rathaus, heißt es in einer Pressemitteilung.

Die Tour beginnt mit der Abfahrt am Rathaus der Hufeisengemeinde und verläuft in Richtung Mühlgasse, bevor es geradeaus in die Schwetzinger Wiesen und anschließend rechts Richtung Wanderweg Rohrhof und „ehemalige Schweinsweide“ entlang zum Treffpunkt Ecke „Im Rheinfeld/Hofstraße“ geht.

An dieser Stelle gibt es für Radfahrer aus Rohrhof die Möglichkeit, noch dazuzustoßen. Geradeaus und entlang auf dem Leinpfad am Rhein, über die Kollerstraße/Weidweg führt die Strecke um die Mittagszeit zum Hähnchenfest des Kleintierzuchtvereins. zg

© Schwetzinger Zeitung, Freitag, 17.05.2019